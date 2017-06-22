Хамовнический суд Москвы постановил перевести под домашний арест находящегося в СИЗО бывшего первого замдиректора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) РФ Александра Загорулько, который обвиняется в мошенничестве и получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. .

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 сентября», - уточнила пресс-секретарь суда. Обвиняемому запрещено покидать жилое посещение, пользоваться любыми средствами связи и интернетом, общаться с представителями СМИ.

Ранее Загорулько перед судом признал, что получил взятку в виде раритетной машины «Волга» стоимостью 1,5 млн рублей и автомобиля Lexus, цена которого составляет 4,5 млн рублей.