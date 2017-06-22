В Челябинске администрация Парка культуры и отдыха Калининского района выплатила компенсацию за проколотую ногу ребенка. 12-летняя девочка повредила голень, едва не провалившись под сцену во время выступления.

В суде интересы ребенка представляла прокуратура. Ущерб, нанесенный девочке, был оценен в 20 тыс. рублей. Суд полностью удовлетворил требования истцов, отмечает ИА «Урал-пресс-информ».

Инцидент произошел 2 сентября 2016 года во время празднования в парке Дня детства. На сцене во время выступления детского коллектива провалились доски. В результате одна из выступавших получила открытую колотую рану голени.

Следствие признало руководство парка ответственным за содержание сцены. Во время судебного разбирательства сторонам удалось прийти к мировому соглашению.