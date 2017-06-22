Главная военная прокуратура сообщила о том, что усилиями военных прокуроров в 2017 году были восстановлены права сотен вдов участников Великой Отечественной войны на повышение пенсий, которым необоснованно было отказано в этой компенсации.

«Благодаря усилиям военных прокуроров только в текущем году восстановлены права сотен граждан, получающих пенсии по случаю потери кормильца, чьи погибшие (умершие) родственники являлись участниками Великой Отечественной войны», — приводит ТАСС заявление военной прокуратуры.

Агентство отмечает, что по закону «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу» вдовы погибших в боях Великой Отечественной войны могут претендовать на увеличенный на 32% размер пенсии.

Всего, по данным ведомства, были произведены выплаты на общую сумму в более чем 2 млрд рублей.