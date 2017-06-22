Министерство обороны России в годовщину начала Великой Отечественной войны обнародовало более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, их можно прочитать на сайте ведомства.

Представленные документы из рассекреченных фондов Центрального архива МО РФ содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генштаба Советской армии.

«В ответах советских командиров содержится исчерпывающая информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года» и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны», — говорится в сообщении Минобороны.

День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня в России, Белоруссии и на Украине. В этот день 76 лет назад немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР.