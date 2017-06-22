Советский Союз мог бы победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников. В этом уверены две трети россиян (63%).

Менее трети (28%) жителей России уверены в обратном, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-Центра».

Каждый десятый (9%) участник опроса, проведенного 19–22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, затруднился ответить.

Ответственность за многомиллионные потери со стороны СССР в этой войне большинство россиян объясняют внезапностью нападения Германии (36%), ее военным и техническим превосходством (24%).

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России отмечается День памяти и скорби. Этот День установлен указом первого президента РФ Бориса Ельцина от 8 июня 1996 года.