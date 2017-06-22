Nord Stream 2 AG провел с банками КНР предварительные консультации о финансировании строительства газопровода «Северный поток — 2».

По данным «Газета.ру», на переговорах поднималась тема привлечения долгосрочного финансирования для реализации проекта.

«У «Северного потока — 2» хорошая норма доходности и низкие риски для кредиторов. Китайские банки могут заинтересоваться», — заявил замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.