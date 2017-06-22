Авария, в которой приняли участия три отечественных автомобиля, произошла в Нижнем Тагиле. Два человека пострадали.

Водитель Lada Kalina, выезжая на проезжую часть из автосалона, не пропустил ВАЗ-2115. Машину отбросило на ВАЗ-2013, идущий по встречной полосе. В итоге пассажирка «тринадцатой» была госпитализирована. Пострадал также водитель ВАЗ-2015 – ему помощь была оказана на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Все три машины имеют сильные повреждения, передает ресурс ТагилСити.Ру.