США готовы к диалогу с Россией о «раздражителях» в двусторонних отношениях. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Она подчеркнула, что госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что проблемы в двусторонних отношениях необходимо обсудить.

Кроме того, дипломат выразила сожаление по поводу решения Москвы отменить запланированные консультации заместителей внешнеполитических ведомств Москвы и Вашингтона, Сергея Рябкова и Томаса Шеннона.

«Сожалеем, что Россия решила не использовать возможность обсудить двусторонние сложности, которые вредят отношениям между США и Россией», — заявила она.

Представитель ведомства напомнила, что во время апрельского визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о создании группы высокого уровня для обсуждения двусторонних раздражителей.