Систему наведения и управления для оружия ударных беспилотников создали в концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящем в корпорацию «Ростех», передает ТАСС со ссылкой на сообщение советника первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимира Михеева.

«У нас для ударного беспилотника есть целый ряд систем управления оружием и систем наведения», — сказал Михеев. По его словам, концерн обладает несколькими типами устройств, которые могут быть установлены на беспилотники различного класса. Устройства малогабаритны, их вес не превышает 2 кг, и они полностью выполняют функцию наведения оружия для беспилотников небольших размеров.