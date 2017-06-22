Следственные органы Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку по факту гибели двух женщин и одного мужчины в результате отравления неизвестным веществом в Сергиевом Посаде Московской области.

«Утром 21 июня 2017 года в правоохранительные органы Сергиево-Посадского района поступила информация о том, что в реанимационное отделение местной больницы поступили девять человек, семь мужчин и две женщины, с отравлением неизвестным веществом. Позднее женщины, а также один из мужчин скончались», — говорится в пресс-релизе СК РФ.

По данным следствия, неизвестный мужчина подарил пострадавшим канистру со спиртом, которую те выпили, после чего и оказались в больнице.

В настоящее время остальным пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.