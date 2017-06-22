Операция губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на позвоночнике прошла в одной из клиник Германии, он оплатил ее из личных средств, сообщил в четверг замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой.

«Оперативный этап лечения был по плановым показаниям. В мае этого года в одной из клиник Германии была проведена операция на позвоночнике, очень сложная и специфическая», — пояснил Цой.

Замгубернатора не уточнил стоимость лечения, однако отметил, что операцию Тулеев оплатил самостоятельно. По данным Цоя, курс реабилитации в Кемеровской больнице губернатор проходит по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее на сайте администрации Кемеровской области появилась информация о десятидневном отпуске главы региона, после которого он не появился публично. Позднее стало известно, что Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Представители администрации области опровергают сообщения о возможной отставке губернатора, распространенные в СМИ.