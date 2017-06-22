Бывший руководитель отдела полиции Челябинска Евгений Мендель приговорен к трем годам колонии общего режима и крупному штрафу за получение взяток.

Согласно данным прокуратуры региона, Мендель в 2016 году являлся начальником отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску.

Через посредников он получил взятку на общую сумму не менее 140 тыс. рублей за информацию о будущих проверках полицией и прокуратурой незаконной игорной деятельности .

Мендель признан виновным в получении взятки.