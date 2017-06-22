Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении на рассмотрение Госдумы законопроекта о введении административной ответственности за правонарушения в сфере выпуска и обращения топлива на рынке. Согласно документу, размер штрафа будет составлять от 100 до 300 тыс. рублей.

«В целях защиты потребительского рынка от некачественного и контрафактного топлива законопроектом предлагается внести в КоАП изменения, направленные на усиление административной ответственности лиц, допускающих нарушения требований технического регламента Таможенного союза к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. В частности, за нарушение изготовителями и продавцами требований технического регламента предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства.

Кроме того, за повторные нарушения размер административного штрафа может быть увеличен до двух млн рублей.