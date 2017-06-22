Киргизский лидер Алмазбек Атамбаев в рамках визита в Москву был награжден сербским орденом.

Как сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии, Орден на большой ленте, государственную награду Сербии, Атамбаев получил за «исключительные заслуги в развитии и укреплении дружественных отношений» и сотрудничества между двумя странами.

СМИ отмечают, что орден А.Атамбаеву вручил посол Сербии в Киргизии с резиденцией в Москве Славенко Терзич.

Президент Киргизии находится в Москве с государственным визитом. В программу визита также входит посещение Уфы 22-23 июня и Казани 23-24 июня.