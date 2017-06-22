Роспотребнадзор рекомендовал гражданам РФ, выезжающим в Европу, сделать прививку от гепатита А в связи с резко возросшим количеством заболевших опасным вирусом в регионе, сообщают в пресс-службе ведомства.

«По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний с июня 2016 года в странах Европейского региона продолжается рост заболеваемости гепатитом А. По состоянию на 11 июня 2017 года о 1188 подтвержденных случаях заболевания гепатитом A сообщили 15 стран Европы», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы ведомства, наибольшее число заболевших вирусом зафиксировано в Испании, Нидерландах и Великобритании. При этом, как отметили в ведомстве, чаще всего заболевание встречается среди мужчин-гомосексуалистов.