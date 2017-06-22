Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз аль-Саудом и новым наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом ситуацию вокруг Катара.

По данным «Газета.ру», разговор главы Турции и Саудовской Аравии состоялся вечером 21 июня. Стороны договорились предпринять больше усилий для снижения напряженности в отношениях с Катаром, а также выразили намерение усилить отношения друг с другом.

Кроме того, Эрдоган поздравил Мухаммеда бен Сальмана с тем, что он стал новым наследным принцем.