В четверг, 22 июня, погода в Москве и области не изменится. Кратковременные дожди и холодный ветер будут сдерживать прогрев воздуха, сообщает центр погоды «Фобос».

«Сегодня столичный регион продолжит находиться в тыловой части циклона, что вновь определит прохладную и неустойчивую погоду. В Москве и области облачно, с прояснениями, кратковременный небольшой дождь. Максимальная температура в столице +16…+18°, в Подмосковье +14…+19°», — говорится в сообщении.

Ветер западный, 5–10 м/с, местами порывистый.

Атмосферное давление к вечеру немного повысится до 740 мм рт. ст.