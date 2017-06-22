В Сочи состоится годовое собрание акционеров «Роснефти», на котором будет рассмотрена рекомендация совета директоров о выплате дивидендов по итогам прошедшего года в размере 35% чистой прибыли компании по МСФО, которая составляет 63,377 млрд рублей или 5,98 рубля на каждую акцию.

Во вторник в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным президент Путин попросил акционеров компании вернуться к вопросу о выплате дивидендов в 50% чистой прибыли.

В рамках годового собрания акционеры также изберут участников совета директоров «Роснефти». В новый состав были выдвинуты все члены действующего совета и два представителя нового акционера — компании QHG Oil Ventures Pte.