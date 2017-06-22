Министерство финансов РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об оплате государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры.

Законопроект предлагает наделить МФЦ полномочиями по приему денег в оплату за предоставление государственных и муниципальных услуг.

«Это позволит физическим лицам и организациям оплачивать государственные и муниципальные услуги непосредственно через МФЦ, будет способствовать решению проблем, связанных с территориальной удаленностью кредитных организаций от МФЦ, улучшению администрирования доходов бюджетной системы», — говорится в справке к документу.