Московский суд наложил арест на имущество обвиняемого в коррупции экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и двух его дочерей.

Как сообщает ТАСС, суд арестовал семь квартир в Москве и Ижевске, а также два семейных участка в Удмуртии, которые принадлежали старшей дочери Соловьева.

«У младшей дочери арестован автомобиль», — сообщил агентству источник, знакомый с материалами дела.

По решению Басманного суда Москвы Соловьев находится под арестом до 4 сентября. Он обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере»).

Экс-чиновник признал свою вину.