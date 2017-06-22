3D-двойник великого русского писателя Льва Толстого появился в приложении столичной мэрии «Узнай Москву». Классика можно встретить на трех столичных улицах: Пречистенке, Воздвиженке и Поварской.

«Именно там разместили специальные метки, позволяющие с помощью приложения «Узнай Москву» рассмотреть со всех сторон, сфотографировать цифрового Толстого, а также сделать с ним селфи», — заявил руководитель проекта Сергей Шакрыл.

На портале мэра города Москвы можно увидеть снимок, как выглядит виртуальный писатель: мужчина одет в белую просторную рубаху и темные брюки, заправленные в высокие сапоги, подпоясан кушаком.

По задумке авторов приложения «Узнай Москву», главной задачей проекта — заинтересовать молодую аудиторию историей и культурным наследием города.