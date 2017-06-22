Количество пострадавших при взрыве, произошедшем в понедельник вечером на автогазозаправочной станции в селе Ананьево в Киргизии, увеличилось до трех человек, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава республики.

«Несмотря на прилагаемые усилия врачей, утром 22 июня скончался один из пострадавших во время взрыва в селе Ананьево, у которого были ожоги головы, лица, шеи, туловища, верхней конечности и нижней конечности и передней брюшной стенки», - говорится в сообщении пресс-центра.

По данным ведомства, в больнице города Чолпон-Ата остаются еще шесть пострадавших, трое из них находятся в реанимации. Врачи оценивают состояние госпитализированных в результате аварии как тяжелое и среднетяжелое.

В понедельник вечером на АЗГС в Ананьево произошел взрыв. Два человека, в том числе ребенок, скончались на месте. Еще восемь пострадавших были госпитализированы в близлежащую больницу. По предварительным данным МЧС Киргизии, причиной взрыва стало несоблюдение правил техники безопасности.