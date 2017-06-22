Выживание Северной Кореи зависит от имеющейся в ее распоряжении «тайны из тайн» — ядерного оружия, заявил глава республики Ким Чен Ын в ходе осмотра «объекта №92» (который южнокорейские спецслужбы считают местом производства баллистических ракет и ядерных боеголовок).

Секретный документ со своего рода отчетом о посещении лидером КНДР этого объекта попал в распоряжение газеты Chosun, которая опубликовала некоторые цитаты оттуда. В частности, в статье утверждается, что Ким Чен Ын приказал подчиненным «хранить и беречь» ядерное оружие, отметив принципиальную важность всех этапов — разработки, производства, хранения и контроля над этим видом вооружений.

Таким образом, резюмирует южнокорейское издание, глава Северокорейской республики впервые признал наличие у нее ядерного арсенала. Причем «объект №92» он посетил еще в феврале, а секретный документ об этом визите оказался в руках журналистов только сейчас.

Статус ядерной державы Ким Чен Ын присвоил КНДР еще пять лет назад, заявив о наличии у нее ядерного потенциала, но эксперты тогда отнеслись к этому заявлению скептически, расценив его как пропагандистское.

Хотя в последнее время республика регулярно проводит ядерные испытания и пуски баллистических ракет, способных доставить ядерный заряд на другие континенты, большинство экспертов по-прежнему считают, что до уровня производства оружия Северной Корее еще далеко.