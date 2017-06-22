Северная Корея считает, что президент Южной Кореи Мун Чже Ин должен сделать выбор: либо пойти по пути сближения с КНДР, либо повторить «жалкий путь» Пак Кын Хе, экс-президента азиатской страны, в данный момент арестованной за коррупцию. Такой комментарий дал представитель комитета по мирному воссоединению страны. Северокорейский дипломат отметил, что южнокорейский лидер обвиняет КНДР чтобы сохранить лицо. По его мнению, Мун Чже Ин должен усердно трудиться над улучшением отношений между соседями. «Он должен прекратить кидаться глупыми и неосторожными словами и совершать поступки, которые раздражают другую сторону (КНДР), и выработать соответствующее отношение для отношений между Южной Кореей и КНДР», — приводит «РИА Новости» слова чиновника со ссылкой на Центральное Телеграфное Агентство Кореи (ЦТАК).