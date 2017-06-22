Госдепартамент США опубликовал сообщение о том, что объявившие Катару блокаду Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн занимаются подготовкой списка требований к Дохе.

«Мы надеемся, что перечень требований будет в скором времени представлен Катару, что он будет разумным и выполнимым», — говорится в сообщении ведомства. Заявление Госдепа приводит «Газета.ру».

Издание напоминает, что ранее в американском Госдепе выражали озадаченность действиями стран Персидского залива по Катару.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, прекратив с ним всякое сообщение.