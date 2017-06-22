Солист музыкальной группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни прислал видеообращение врачам, которые приняли участие в его лечении после аварии на трассе Новосибирск — Томск в марте 2017 года.

«Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестер — всех, кто участвовал в моем лечении. Всего хорошего», — говорится в видеопослании.

Музыкант отправил видео в департамент здравоохранения Томской области ко Дню медицинского работника.

Напомним, 4 марта автомобиль, в котором ехал МакИнерни, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате музыкант получил перелом бедра.