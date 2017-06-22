Верхняя палата парламента Казахстана в четверг в первом чтении одобрила законопроект, устанавливающий уголовное наказание в виде лишения гражданства за террористическую деятельность, передают «РИА Новости».

Ранее законопроект в двух чтениях одобрили депутаты мажилиса (нижней палаты) парламента республики.

Лишать гражданства в Казахстане предполагается за особо тяжкие террористические преступления и акты, в результате которых был причинен тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Казахстана. В частности, речь идет о геноциде, сепаратистской деятельности, создании, руководстве экстремистской группой или участии в ее деятельности.