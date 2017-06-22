МВД Киргизии заблокировали отель «Ак-Кеме» («Белый параход») в Бишкеке, в здании расположены также отделения ряда росссийских СМИ и офисы политических партий, сообщил генеральный директор медиацентра «Россия» Александр Банников.

По его словам, полиция не пропускает в здание работников отеля, а также сотрудников изданий «Аргументы и факты в Кыргызстане» и «Московский комсомолец-Кыргызстан». Кроме этого, к зданию не может проехать транспорт, прибывший за постояльцами, передает ТАСС.

«Милиционеры поясняют, что они выполняют указание руководства, связаться которым не пока удается», — сказал Банников.

По его словам, представители правоохранительных органов сообщили, что проводят внутри всего отеля опись имущества. Банников полагает, что это невозможно сделать без присутствия съемщиков арендуемых помещений, к тому же, проблемы между властями и хозяевами здания не должны затрагивать арендаторов.

«Внутри гостиницы находятся представители судебных органов и Фонда государственного имущества. Наши сотрудники расположены вне здания для обеспечения общественного порядка», — рассказал пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

По его словам, речь, скорее всего, идет об имущественном споре. Здание этого отеля ранее уже не один раз становилось объектом спора между частными лицами и компаниями.