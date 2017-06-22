Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не писал заявление с просьбой об отставке, заявили в администрации региона в ходе пресс-конференции и.о. начальника главного управления по работе со СМИ в области Алексея Доронгова.

По словам Доронгова, губернатор сейчас находится в Кемеровской городской больнице. «Тулеев не писал заявление. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе», - уточнил он.

Ранее на сайте администрации области появились сообщения о десятидневном отпуске главы Кузбасса, по истечению которого Тулеев публично так и не появился, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель Владимир Чернов. В связи с этим в СМИ распространилась информация о возможной скорой отставке губернатора из-за болезни. Тулеев перенес операцию на позвоночнике, его состояние врачи оценивают как стабильное.