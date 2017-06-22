Представитель Дальневосточного следственного управления СКР подтвердил, что на плавучей фабрике «Дальмос» на Приморском судоремонтном заводе в Находке накануне вечером были обнаружены тела двух мужчин — 32-летнего и 41-летнего — со следами «гнилостных изменений».

«РИА Новости» сообщает, что это оба умерших были матросами, и внешних признаков насилия при осмотре их тел не найдено, поэтому для установления причин смерти потребуется экспертиза.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ уже приступило к проверке по факту обнаружения трупов.

Плавбаза «Дальмос» часто докуется на Приморском судоремонтном заводе. Она была построена в 1993 году и представляет собой фабрику по замораживанию и пакетированию рыбы, его мощности позволяют за сутки перерабатывать около 200 тонн продукции. Собственником плавучей фабрики является камчатская компания «Поллукс».