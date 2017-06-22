Аэропорты Кемерово и Новокузнецка возобновили свою работу. Ранее они не могли принимать авиарейсы из-за сильного тумана.

Рейсы в Новокузнецк садились с задержкой от двух до пяти часов.

Однако вылеты в обратном направлении будут осуществляться с задержкой, информирует ТАСС со ссылкой на справочные аэропортов Кемеровской области. Так, самолет «Аэрофлота», приземлившийся в новосибирском «Толмачево» вылетит только в 17.15 по московскому времени «в связи с отдыхом экипажа», уточнили в справочной.