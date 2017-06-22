Беспрецедентно жаркая погода на западе США привела к гибели двух человек в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Как констатировали медики, причиной смерти 72-летнего мужчины и 87-летней женщины стало обезвоживание организма.

«Трагично, когда человек умирает от обезвоживания при обстоятельствах, которых можно было легко избежать», — заявила судмедэксперт округа Санта-Клара Мишель Джорден.

По словам медработника, летальных последствий аномальной жары можно было бы легко избежать, если бы пожилые люди пили достаточное количество воды, находились в прохладном помещении или приняли бы душ при первых симптомах перегрева.

По сообщению Национальной метеорологической службы США, в минувшие выходные в ряде городов штата Калифорния установились близкие к рекордным показателям температуры. В некоторых городах столбики термометров поднимались до отметки плюс 41,1 градуса.