Новые санкции США в отношении Венесуэлы могут быть приняты в течение ближайших недель, передает издание Politico со ссылкой на высокопоставленных представителей в американской администрации.

Как отмечает газета, новые ограничения подразумевают замораживание находящихся под юриспруденцией США активов фигурантов «черного списка» и запрет для американских граждан на любые контакты с объектами санкций.

Издание не называет конкретных чиновников и компаний, которые попадают в санкционный список, однако собеседники газеты допускают, что речь пойдет «о причастных к нарушениям прав человека и к арестам политзаключенных, а также о чиновниках, которые вовлечены в попытки президента Венесуэлы Николаса Мадуро переписать конституцию страны».