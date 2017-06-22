Сбой в электросети привел к задержкам скоростных поездов «синкансэн» в Японии, из-за чего в пути задерживаются более 50 тыс. человек, ЧП произошло на самой загруженной линии между Токио и Фукуокой.

Как сообщает компания Central Japan Railway Company, авария произошло возле города Такацуки в префектуре Осака. В результате неполадок было нарушено движение на всей линии из Токио до станции Хаката в Фукуоке.

Всего в пути задерживаются около 60 поездов, ремонтные работы продолжаются уже в течение шести часов.

«В результате нарушения большому количеству клиентов были доставлены неудобства, и мы хотим принести свои извинения», — заявил на пресс-конференции представитель Central Japan Railway Company Ясуюки Хамасаки.