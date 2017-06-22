СМИ: Harley-Davidson планирует купить Ducati
Американская компания по производству мотоциклов Harley-Davidson готовит заявку на поглощение своего итальянского конкурента Ducati.
Сумма сделки может доходить до €1,5 млрд, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Заявки на выкуп Ducati готовят также индийский производитель мотоциклов Bajaj Auto и еще несколько фондов.
Итальянское производство мотоциклов выставляется на продажу немецким автопроизводителем Volkswagen.
Ducati был запущен в 1926 году как производитель вакуумных труб и радиокомпонентов, а его Болонский завод оставался открытым во время Второй мировой войны.
Концерн Volkswagen рассчитывает получить от сделки от до €1,5 млрд.
Немецкая компания BMW и японские производители мотоциклов Hondа и Suzuki уже отказались от участия в торгах, так как сочли сумму сделки слишком высокой, отмечает «Федеральное агентство новостей».