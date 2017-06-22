Одобренный ранее сенатом США законопроект о санкциях против России рассматривался с нарушением порядка прохождения документа в сенате и палате представителей, заявил член конгресса Кевин Маккарти.

Он пояснил, что при прохождении документа была нарушена обычная для таких случаев процедура. Все документы, которые касаются доходов государства, сначала должны рассматриваться в сенате и только после этого в палате представителей, тогда как произошло наоборот.

Маккарти заявил, что из-за этого процедурного нарушения сенат может «подправить» свой законопроект или же палата представителей может написать собственный документ по санкциям и рассмотреть его. Конгрессмен в то же время не сообщил о временных рамках и том, какие именно пункты документа привели к тому, что она рассматривался в обратном порядке.

Напомним, на прошлой неделе сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил законопроект о новых санкциях против России. Документ является частью законопроекта по Ирану, и включен в него в виде отдельной поправки. Это сделано для того, чтобы ускорить принятие законопроекта и затруднить для президента США Дональда Трампа возможный отках от подписания этого документа.