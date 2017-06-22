Традиционная тронная речь Ее Величества Королевы Великобритании Елизаветы II по случаю церемонии открытия парламента в нынешнем году — впервые за 43 года — обошлась без привычной попмы, пишет «Газета.ru» со ссылкой на заметку Daily Mirror.

Журналисты ждали появления Елизаветы II «в тяжелой короне и королевской мантии на золотом экипаже», а она приехала на автомобиле и при выборе костюма обошлась без монарших артибутов.

Британские СМИ выдвинули немало гипотез по поводу такого пренебрежения устоями — от установившейся в стране жары до недавних терактов, которые угнетающие подействовали на настрой в обществе.

Американские журналисты не без иронии отметили сходство цветовой гаммы наряда Елизаветы II и флага Европейского союза, из которого Великобритания собирается выходить.

Has the Queen been making a statement about Brexit - with her hat? #QueensSpeech https://t.co/aCvVio60Ib pic.twitter.com/uwvudjysMN — CNN International (@cnni) June 21, 2017

Наиболее распространенное и обоснованное предположение о причинах «бесцеремонности» тронной речи британской королевы связано как раз с Brexit: из-за него парламентские выборы проводились досрочно, поэтому график крупных мероприятий сбился.

Церемонию открытия парламента и Вынос знамени (торжественный парад в честь официального дня рождения Ее Величества) отделяли лишь несколько дней, которых изначально было недостаточно для подготовки двух столь масштабных событий.