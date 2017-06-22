Штормовое предупреждение, объявленное экстренными службами китайской столицы в связи с надвигающимися на город грозами и ливнями, нарушило режим работы международного аэропорта Шоуду («Столичного»).

Представитель его администрации сообщил ТАСС, что из-за погодных условий пришлось отменить вылет по меньшей мере 183 рейсов, однако на график авиасообщения между КНР и Россией стихия не повлияла.

«В настоящее время рейсы из России в Пекин и вылеты из аэропорта в РФ осуществляются в обычном режиме», — заверил источник.

На усиленный режим работы переведены все транспортные службы мегаполиса, включая метрополитен и автобусный парк.

Повышенный уровень погодной опасности — «желтый» — объявлен не только в столице, но и в нескольких других районах Китая. По данным синоптиков, за ближайшие дни там может выпасть около 150–180 мм осадков. Спасательные службы предупредили местных жителей о том, что им ради собственной безопасности следует обходить стороной потенциальные зоны риска — берега рек, низменности и возвышенности.

Власти Пекина организовали набор групп экстренного реагирования, которые при необходимости займутся ликвидацией последствий стихии. Эти группы снабжены специальным оборудованием — в частности, насосами для откачивания воды.