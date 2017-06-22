ОАГ на заседании в Канкуне не смогла принять заявление по Венесуэле
Генассамблея Организации американских государств (ОАГ), заседание которой состоялось в мексиканском Канкуне, закончилось без принятия заявления по ситуации в Венесуэле.
Сообщается, что участники заседания так и не смогли согласовать текст итогового заявления по Венесуэле, поэтому он не был включен в текст резолюции. Также туда не попало и предложение о создании «контактной группы» по Венесуэле, передает РИА «Новости».
ОАГ при этом отвергла десять предложений, внесенных ранее Венесуэлой, назвав их не относящимися к тематике.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже назвал итоги заседания генассамблеи ОАГ победой Каракаса.
«Мы постояли за себя своей любовью и работой, мы добились великой победы в ОАГ», — сказал президент.