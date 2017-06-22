Генассамблея Организации американских государств (ОАГ), заседание которой состоялось в мексиканском Канкуне, закончилось без принятия заявления по ситуации в Венесуэле.

Сообщается, что участники заседания так и не смогли согласовать текст итогового заявления по Венесуэле, поэтому он не был включен в текст резолюции. Также туда не попало и предложение о создании «контактной группы» по Венесуэле, передает РИА «Новости».

ОАГ при этом отвергла десять предложений, внесенных ранее Венесуэлой, назвав их не относящимися к тематике.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже назвал итоги заседания генассамблеи ОАГ победой Каракаса.

«Мы постояли за себя своей любовью и работой, мы добились великой победы в ОАГ», — сказал президент.