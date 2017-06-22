Военные Тихоокеанского флота на кораблях и в частях почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, передает «РИА Новости».

В Петропавловске-Камчатском были возложены цветы и венки к Стене Памяти на Аллее Славы. В Вилючинске участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу погибших при выполнении боевых задач подводников.

Во Владивостоке на кораблях и в частях состоялись памятные построения личного состава и митинги, на которых были приспущены корабельные флаги. Кроме того, венки и цветы были возложены к Вечному огню на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота».