В чилийской столице сотрудники правоохранительных органов вступили в конфликт с участниками студенческой акции протеста, которые отклонились от согласованного с властями маршрута шествия и пытались перекрыть центральный проспект Сантьяго.

Ситуация обернулась масштабными столкновениями между полицией и протестующими, в результате были задержаны 50 студентов, передает ТАСС со ссылкой на информагентство EFE.

Стражи порядка изъяли у задержанных маски, под которыми они прятали лица, и бутылки с зажигательной смесью и другие предметы, используемые для атаки на правоохранителей.

В общей сложности на марш протеста, программа и маршрут которого были согласованы с властями Сантьяго, вышли около 10 тыс. студентов. Когда запланированное шествие закончилось, от толпы отделилась сравнительно небольшая группа участников акции, которые попытались перевернуть ограду на проспекте Бернардо О'Хиггинса — центральной улице города.

Чтобы предотвратить блокировку проспекта, полицейские применили для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ, а те в ответ бросали различные предметы, которые принесли с собой.

Студенческие акции протеста проходят в Чили регулярно: сначала молодые люди добивались узаконивания своего права на бесплатное высшее образование, а потом — после 2015 года, когда соответствующий закон по их настоянию был принят — его реализации на практике. Активисты из числа студентов утверждают, что далеко не все чилийцы получили доступ к бесплатной учебе в вузах, а также требуют провести масштабную реформу национальной системы образования.