Помощники президента США Дональда Трампа ведут поиск талантливых политологов, которые могли бы добиться продвижения в реализации обещаний главы государства, а также противостоять непрекращающимся нападкам на него, пишет Wall Street Journal.

Источники издания в администрации президента США заявили, что над руководителем аппарата сотрудников Белого дома Райнсом Прибасом нависла угроза отставки, передает РИА «Новости».

Источники заявляют, что Трамп крайне недоволен тем, что его аппарат оказался неспособен остановить шквал критики, направленный в его адрес. Для того чтобы изменить ситуацию, как утверждают источники, было решено создать специальный «кризисный» штаб под руководством зятя и советника Трампа Джареда Кушнера.

«Мы находимся в состоянии непрекращающейся корректировки. Мы постоянно ищем способы добиться улучшения работы. Иногда это касается процесса, иногда — штата сотрудников, однако важнее всего продвинуть повестку дня президента вперед», — сказал один из источников.

Вместе с Кушнером штабом будут руководить также Прибас и политический советник администрации Стив Бэннон.