Глава управы лондонского района Кенсингтон и Челси Николас Холгейт ушел в отставку на фоне критики, связанной с реакцией властей на пожар в высотном жилом доме Grenfell Tower, передает BBC.

По данным Guardian, с 2014 по 2016 года управа района 16 раз проводила инспекцию ремонтных работ в здании и не воспрепятствовала использованию легко воспламеняемого материала при облицовке.

Отмечается, что более безопасный тип обшивки обошелся бы застройщику на 2 фунта за квадратный метр дороже. Напомним, в результате пожара в 24-этажном доме пропавшими без вести и погибшими числятся 79 человек.