Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на октябрь, для того чтобы более тщательно подойти к вопросу подбора номинантов и финалистов, заявил председатель совета учредителей Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

Церемония вручения премии телевизионной премии должна была пройти в Москве 27 июня. Теперь она запланирована на 3 октября, пишет «Газета.ru».

«ТЭФИ» — российская общенациональная индустриальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Вручается с 2003 года.