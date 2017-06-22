Сотни севастопольцев собрались минувшей ночью у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов в 03:23 мск, чтобы почтить память героев, защищавших город в годы Великой Отечественной войны. Именно в это время 22 июня 1942 года на Севастополь упали первые немецкие бомбы.

По окончании торжественного митинга первую «Свечу памяти» от пламени Вечного огня зажег ветеран войны, полковник танковых войск Василий Малявин (когда началась война, он был еще школьником).

Ветеран рассказал собравшимся, что в день начала бомбежки он сдавал экзамен по русскому языку, а также о том, как был мобилизован в 17 лет в 1943 году и прошел войну до последнего дня.

Сегодня в Севастополе пройдет множество мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войны, отмечает ТАСС.

Еще один торжественный митинг с возложением цветов и венков к Вечному огню состоится в 10:00 мск у Мемориала героической обороны Севастополя.

Севастополь был первым городом, на который 22 июня 1941 года были сброшены немецкие мины. Их сбрасывали на фарватер и бухту, чтобы таким образом запереть, а затем уничтожить корабли Черноморского флота.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года и длилась 250 дней.