Пресс-служба Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ (UNICEF) — обнародовала данные о крайне нуждающихся в гуманитарной помощи маленьких жителях Ирака: по данным организации, их количество превысило 5 млн человек, передает Reuters.

Этих детей, как говорится в пресс-релизе фонда, «убивают, калечат, похищают, заставляют стрелять и убивать самих», «используют как средство ведения войны».

В пример ЮНИСЕФ приводит чудовищную ситуацию в иракском городе Мосуле, который контролируется запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»: ее боевики, чтобы удержать местных жителей от побега или наказать, лишают жизни их детей.

Сотрудник ЮНИСЕФ в Ираке Питер Хокинс утверждает, что фонд располагает документами, подтверждающими случаи «настоящего ужаса и невообразимого насилия» в Мосуле и других иракских населенных пунктах, где орудуют боевики ИГ.

За три года, пока «Исламское государство» держит под контролем порядка трети территории страны, в Ираке погибли 1,75 тыс. детей, свыше 1,1 тыс. получили ранения.