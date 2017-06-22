В кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге пройдет встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, сообщило китайское телевидение.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп проведут встречу на предстоящем саммите G20 в июле», — говорится в сообщении телевидения, которое ссылается на МИД Китая.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Китай не смог помочь США в проблеме КНДР, однако усилия Пекина являются ценными для Вашингтона. В среду глава Госдепа Рекс Тиллерсон провел в Вашингтоне первый раунд американо-китайских консультаций в формате «два плюс два». В ходе переговоров обсуждалась и тема КНДР. Тиллерсон заявил, что китайские компании будут совместно с американскими бойкотировать сотрудничество с попавшими под санкции компаниями КНДР.