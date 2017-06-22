Российские автолюбители, желающие стать обладателями особой, «эксклюзивной» версии Lada Xray (на базе комплектации Luxe с пакетом Prestige), могут подать заявки на ее приобретение в «АвтоВАЗ», передает телеканал «360».

Lada Xray Exclusive отличается от базовой версии заметными улучшениями в отделке салона, повышенным комфортом и уровнем оснащенности. Например, она по умолчанию оснащена камерой заднего вида, мультимедийной навигационной системой, климат-контролем и обогревом лобового стекла, а также 17-дюймовыми дисками.

Салон самой дорогой Lada Xray отделан искусственной кожей и ультрамикрофиброй «алькантара», которая по своим характеристикам превосходит натуральную кожу. Среди других отличий в дизайне декоративные вставки в отделке салона, дополнительная светодиодная подсветка и вышитая надпись Exclusive.

Такое количество преимуществ по сравнению с менее богатыми комплектациями, как отметили в «АвтоВАЗе», не слишком отличается от предыдущей модификации Luxe+Prestige — всего на 32 тыс. рублей. Lada Xray Exclusive с механикой обойдется покупателям в 805,9 тыс. рублей, с автоматической коробкой передач — в 830,9 тыс. рублей.

Наравне со своими более дешевыми «сестрами» по модельному ряду «эксклюзивная» Lada Xray оснащена дистанционно управляемым центральным замком, регулируемым по высоте водительским сиденьем, системой ЭРА-ГЛОНАСС, двумя подушками безопасности и различными современными системами, имеет 1,8-литровый двигатель и мощность в 122 лошадиные силы.