Мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, состоялась в среду вечером (в четверг по мск) в Гаване.

В Храме Казанской иконы Божией Матери в кубинской столице прошло богослужение в память о погибших в военные годы. Настоятель Казанского храма отец Савва (Гаглоев) совершил заупокойную литию по погибшим и невинно убиенным, а собравшиеся зажгли свечи.

Настоятель Казанского храма напомнил собравшимся о том, что те, кто погиб «не жалели сил и самой жизни», чтобы одержать победу, а хранить о защитниках России и всего мира — «наш христианский и человеческий долг».

На богослужении присутствовали россияне, постоянно проживающие на Кубе — посол РФ на острове Михаил Камынин, представитель Россотрудничества Владимир Ярошевский и дипломаты России, Белоруссии и Казахстана.

Храм Казанской иконы Божией Матери в Гаване — самый большой в западном полушарии, находящийся в ведении Русской православной церкви. Инициатором строительства выступил Фидель Кастро.