Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 зафиксирован в городе Гуйян в китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, сообщил Комитет по делам здравоохранения и планирования рождаемости.

По данным ведомства, заразившимся оказался 33-летний мужчина, который работает в сфере транспортировки живой птицы. Власти провинции предпринимают меры по недопущению распространения вируса, передает ТАСС со ссылкой на Xinhua.

Заболевший мужчина уже помещен в одну из больниц города.

Напомним, в 2017 году наблюдается наиболее крупная с 2013 года вспышка птичьего гриппа: за пять месяцев 2017 года был зафиксирован 601 случай заражения, тогда как в 2016 году таких случаев было 264, 248 из заболевших человек погибли.